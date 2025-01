Ucrânia efetua amplo ataque com drones contra a Rússia e mata duas pessoas

A Ucrânia efetuou na madrugada desta quarta-feira (29) um dos maiores ataques com drones contra o território russo e, segundo Moscou, matou uma criança com sua mãe, além de ter provocado um incêndio em uma refinaria.

"Unidades do serviço de inteligência do Ministério da Defesa ucraniano, em cooperação com outros componentes das forças de defesa, atacaram a refinaria de petróleo de Nizhny Novgorod", afirmou o Estado-Maior do exército ucraniano em um comunicado, sem divulgar mais detalhes.

A empresa petroquímica Sibur, proprietária das instalações, afirmou no Telegram que destroços de drones provocaram um incêndio, sem vítimas.

Um drone também foi derrubado "durante uma tentativa de ataque contra uma instalação nuclear", que não provocou danos, informou o governador da região de Smolensk, Vasily Anokhin.