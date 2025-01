Sob pressão, UE apresenta plano para recuperar competitividade de suas empresas

A União Europeia apresentou, nesta quarta-feira (29), a sua esperada "bússola da competitividade" para "reiniciar o motor de inovação europeu" e fazer com que as empresas do bloco recuperem a capacidade de competir com companhias dos Estados Unidos e da China. O lançamento do programa foi pressionado pelos primeiros anúncios do presidente americano Donald Trump, sobre protecionismo e investimentos gigantescos em inteligência artificial (IA).

"Precisamos reiniciar o motor de inovação europeu", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao apresentar a estratégia que busca conciliar o fortalecimento da competitividade e as ambiciosas metas ambientais do bloco. "Quero ser muito clara: a União Europeia está mantendo o curso para as metas do Pacto Verde, sem dúvida alguma", disse Von der Leyen, observando que as metas ambientais da UE "estão gravadas em pedra", mas que o bloco precisa ser "flexível e pragmático". As recomendações para uma revisão geral do funcionamento econômico do bloco surgiram no ano passado em dois relatórios detalhados dos italianos Enrico Letta e Mario Draghi.

As empresas europeias criticam que as leis aprovadas nos últimos anos e as metas climáticas do bloco definem um cenário marcado por uma regulamentação excessiva e altos custos de energia, além dos baixos investimentos. Portanto, Von der Leyen enfatizou que esse novo plano não significa o abandono das metas ambientais do bloco. O comissário europeu para Estratégia Industrial, Stéphane Séjourné, prometeu "um choque de simplificação" em termos de burocracia, que, no entanto, "não afetará as metas ambientais".

Para a ONG ambiental Friends of the Earth, "sob o pretexto de 'simplificação', esta iniciativa desmantelará proteções essenciais para os cidadãos europeus, o meio ambiente e o clima". Enquanto isso, o dirigente da organização patronal BusinessEurope, Markus Beyrer, disse que o plano é "um sinal claro de que a UE está comprometida em reforçar sua economia". Uma das iniciativas é a criação de uma nova categoria para empresas de médio porte, que poderia beneficiar cerca de 30.000 companhias, com uma carga regulatória específica.

Também está previsto um regime jurídico em toda a Europa para permitir que as empresas inovadoras se beneficiem de "regras harmonizadas" sobre falência, direito trabalhista e questões tributárias. A eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia privou a UE do fornecimento barato de gás russo, e as empresas agora precisam se adaptar aos altos custos de energia, que afetam gravemente sua competitividade. Devido a isso, a UE tem como meta reduzir a dependência de combustíveis fósseis.