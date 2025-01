PSG goleia Stuttgart (4-1) com hat-trick de Dembélé e avança aos playoffs da Champions

Com uma grande exibição e três gols de Ousmane Dembélé, o Paris Saint-Germain completou sua ressurreição europeia ao vencer o Stuttgart fora de casa por 4 a 1, nesta quarta-feira (29), na última rodada da Liga dos Campeões, e vai enfrentar Monaco ou Brest valendo uma vaga nas oitavas de final do torneio. Bradley Barcola abriu o placar logo aos 6 minutos, antes do show de Dembélé (17', 35' e 54'). Eliminado da Champions, o Stuttgart se despediu com um gol de Chris Fuhrich (77').

Moribundo no torneio antes do Natal e no abismo da eliminação na semana passada, quando perdia por 2 a 0 para o Manchester City no segundo tempo antes de virar (4 a 2), o PSG não deixou dúvidas nesta quarta-feira.

Concentrado e sólido desde o apito inicial, o time contou ainda com a colaboração do Stuttgart, que fez 1 a 0 com um erro infantil na saída de bola. O escanteio foi cobrado por Dembelé, Desiré Doue desviou acrobaticamente para a segunda trave e Barcola apareceu para cabecear com força. Mais solto após o gol, o PSG continuou pisando no acelerador, às vezes até demais, dando ao Stuttgart a oportunidade de contra-atacar com seu jogo ofensivo. Aos 12 minutos, Fuhrich chutou e a bola foi parar nas mãos de Gianluigi Donnarumma. O goleiro da seleção italiana teve mais dificuldades para defender um chute à queima-roupa do próprio Fuhrich e evitar o gol de empate (16').

- Show de Dembélé - Essa defesa mudou definitivamente o tom da partida porque no mesmo lance, em campo aberto e após um passe aéreo de Vitinha, Barcola escapou pela esquerda e o seu passe preciso foi foi finalizado para as redes por Dembélé. Com dois gols sofridos, numa partida em que o empate era suficiente para ambos avançarem para os playoffs, foi a vez do Stuttgart levar mais perigo.

Mas o PSG dominou o jogo com autoridade desde o meio de campo com o triângulo formado pelos portugueses Vitinha e João Neves junto com Warren Zaire-Emery dando tranquilidade ao time. Depois de meia hora, o PSG ficou perto de marcar o terceiro. Barcola deixou Josha Vagnoman novamente para trás e Doue encontrou Fabien Bredlow, que praticamente pegou a bola de dentro do gol. Dembélé acabou com as dúvidas ao entrar na área pela direita e soltar a bomba que pegou de surpresa o Stuttgart.