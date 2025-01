Presidente do México confia que Trump não irá impor tarifas alfandegárias ao seu país

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, expressou confiança nesta quarta-feira de que seu contraparte americano, Donald Trump, não imporá tarifas sobre as exportações mexicanas, embora tenha dito que seu governo tem um “plano” caso as ameaças se concretizem.

Trump disse que quer impor tarifas de 25% a partir de 1º de fevereiro sobre os produtos do Canadá e do México, que ele acusa de não controlar suficientemente a entrada de imigrantes sem documentos e drogas como o fentanil nos Estados Unidos.