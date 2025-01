'Plano B': com a porta fechada nos EUA, migrantes pedem refúgio no México

Yussel GONZALEZ com Zina DESMAZES em Tijuana

Autor Yussel GONZALEZ com Zina DESMAZES em Tijuana

Quando o presidente americano, Donald Trump, fechou as portas dos Estados Unidos aos solicitantes de asilo, a cubana Arianne Domínguez sentiu um "tiro no coração". Sem motivação para voltar atrás, muitos migrantes como ela agora buscam refúgio no México.

De Tapachula, na fronteira sul, a Tijuana, no limite norte, passando pela Cidade do México, centenas de estrangeiros tentam começar vida nova após serem barrados por Trump.