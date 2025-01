Pentágono retira segurança pessoal do general Mark Milley, inimigo de Trump

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, removeu a equipe de proteção pessoal do ex-chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, que serviu durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump e se tornou um firme opositor ao republicano, anunciou o Pentágono na terça-feira (28).

Com essa decisão, Milley deixará de contar com guarda-costas fornecidos pelo Estado, proteção que havia sido concedida devido a ameaças por parte do Irã após operações militares americanas no Oriente Médio.

Segundo um porta-voz do Pentágono, em comunicado divulgado na noite de terça-feira, Hegseth informou a Milley que estava "revogando sua autorização de segurança pessoal e também suspendendo sua autorização de dispositivos de segurança".

Milley comandou o Exército dos Estados Unidos durante os últimos 15 meses do primeiro mandato de Trump (2017-2021). Também serviu sob o democrata Joe Biden, que o indultou preventivamente antes de deixar o cargo para evitar possíveis processos "partidários" contra o general.