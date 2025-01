Lula conversa com Boric e reforçam trabalho pela integração da América Latina e Caribe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou, nesta quarta-feira, 29, com o presidente do Chile, Gabriel Boric, para tratar de temas da agenda bilateral e global. De acordo com o governo brasileiro, ambos os chefes dos Executivos reforçaram a importância de trabalhar pela integração da América Latina e o Caribe no atual contexto.

O Palácio do Planalto divulgou no começo da tarde uma nota sobre o telefonema. "Os presidentes reforçaram a importância de trabalhar pela integração da América Latina e o Caribe no atual contexto, tendo em vista os desafios históricos de combater as desigualdades e promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável", diz a publicação. Na conversa, Boric confirmou que fará uma visita de Estado ao Brasil em 22 de abril.