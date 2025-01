Israel afirma que oito reféns serão libertados na quinta-feira e três no sábado

Israel anunciou, nesta quarta-feira (29), que oito reféns mantidos em Gaza, incluindo três israelenses e cinco tailandeses, serão libertados na quinta-feira, e outros três israelenses no sábado, como parte de um acordo de trégua com o movimento islamista palestino Hamas.

Suas identidades foram divulgadas com o consentimento de suas famílias, que foram informadas depois que Israel recebeu a lista do Hamas, de acordo com uma declaração do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

A Jihad Islâmica, aliada do Hamas na Faixa de Gaza, divulgou um vídeo de Arbel Yehud na segunda-feira.

Nessas imagens, a jovem parecia muito angustiada, vestindo um moletom azul-marinho com capuz.