Guantánamo: de prisão militar a possível centro de detenção de imigrantes

Os presidentes democratas Barack Obama e Joe Biden tentaram fechar a instalação, mas enfrentaram a oposição do Congresso.

O centro de detenção foi habilitado após os ataques de 11 de setembro de 2001, durante o mandato do presidente George W. Bush, para receber prisioneiros chamados de "combatentes inimigos", a quem se negavam muitos dos direitos que um detido tem em solo americano.

Em setembro passado, o jornal New York Times apontou que a base militar também havia sido usada por décadas pelos Estados Unidos para prender imigrantes interceptados no mar, mas em uma área separada daquela usada para abrigar acusados de terrorismo.

- Imigrantes presos no passado -

Das quase 800 pessoas detidas por suspeita de militância ou crimes relacionados com o terrorismo que estão em Guantánamo desde 2002, restam apenas 15 reclusos, após a libertação de alguns presos no fim do governo Biden.

Em seu segundo mandato, o magnata republicano colocou em prática o que considera uma ofensiva contra a imigração ilegal, com operações, prisões e deportações em aviões militares.

Três desses quinze reúnem as condições para serem transferidos, outros três podem ter seus casos revistos, sete enfrentam acusações e outros dois foram condenados e sentenciados, informou no começo do mês o Departamento de Defesa, ao anunciar a libertação de 11 iemenitas presos em Guantánamo.

- Presos famosos -

Guantánamo é a prisão de vários dos acusados de conspirar para realizar os ataques do 11 de Setembro, entre eles o autoproclamado cérebro dos atentados, Khalid Sheikh Mohammed. Entre os reclusos está o homem apontado como mentor do ataque contra o navio USS Cole no ano 2000, Abd al Rahim al Nashiri, capturado em 2002 e transferido para Guantánamo em 2006.