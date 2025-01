Governo da Espanha e Ryanair trocam acusações após multa por práticas abusivas

No dia 16 de janeiro, a companhia irlandesa informou que reduzirá em 800 mil assentos sua oferta para o próximo verão em sete de suas rotas com a Espanha, o que equivale a uma diminuição de 18% de sua atividade no país.

A empresa explicou que a medida se devia às "tarifas excessivas" impostas às companhias pelo gestor aeroportuário Aena, cujo controle é 51% estatal e que administra 46 aeroportos no país.

Apesar de o governo ter congelado as tarifas em 2021, "a Aena persiste nos aumentos injustificados de taxas", afirmou a Ryanair em um comunicado, no qual notificou que eliminará suas conexões com as cidades de Valladolid e Jerez e reduzirá as que mantém com "outros cinco aeroportos regionais".

A decisão provocou uma resposta contundente da Aena, que afirmou que suas taxas estão "entre as mais baixas da Europa" e acusou a Ryanair de querer "usar boa parte dos aeroportos espanhóis gratuitamente", comprometendo "sua viabilidade financeira".