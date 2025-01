Google Maps vai usar nome Golfo da América nos EUA

Mudança não valerá no México. Em outros países, usuários verão os dois nomes. Alteração segue determinação do presidente Donald Trump.O Google Maps mudará o nome do Golfo do México para Golfo da América assim que a mudança for oficialmente atualizada no Sistema de Nomes Geográficos dos EUA, afirmou a empresa Google nesta segunda-feira (28/01). A mudança será visível nos Estados Unidos, mas o nome original será mantido para os usuários do México. Fora dos dois países, os usuários verão os dois nomes no Google Maps. O Departamento do Interior dos EUA comunicou na sexta-feira que havia mudado oficialmente o nome do Golfo do México para Golfo da América e o do pico Denali, a montanha mais alta da América do Norte, para Monte McKinley. O Google Maps fará uma mudança semelhante com o Monte McKinley, eliminando o nome indígena que o ex-presidente Barack Obama deu à montanha no Alasca. O presidente Donald Trump ordenou as mudanças de nome como parte de uma enxurrada de ordens executivas horas depois de assumir o cargo, em 20 de janeiro, cumprindo uma promessa de campanha. "América Mexicana" No início deste mês, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sugeriu, em tom de brincadeira, que a América do Norte, incluindo os Estados Unidos, fosse renomeada como "América Mexicana" – um nome histórico usado num mapa antigo da região. O Google já havia aplicado a regra de usar nome diferentes com base na localidade em outros locais sujeitos a disputas de nomes. Fora do Japão e da Coreia do Sul, o corpo de água que faz fronteira com as duas nações é apresentado como Mar do Japão (Mar do Leste). Em 2012, o Irã ameaçou entrar com uma ação legal contra a Google devido à sua decisão de retirar o termo Golfo Pérsico do Google Maps, que deixaria a região sem nome nenhum no mapa. O corpo de água agora é rotulado como Golfo Pérsico (Golfo Arábico) em outros países. as/rc (Reuters, Lusa)