Copom eleva Selic em um ponto percentual, para 13,25%

Esta foi a primeira reunião do Copom com Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central do Brasil (BCB), um economista de 42 anos considerado alinhado ao presidente Lula, que substituiu Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula teve uma relação tensa com Campos Neto, e criticava o ex-titular do Banco Cebtral por sua postura reticente a baixar os juros.

No comunicado, o comitê também antecipa um novo aumento da Selic -- de um ponto percentual -- em sua próxima reunião em março, "diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação".

Porém, diante da incapacidade para controlar a inflação, especialmente os preços dos alimentos encarecidos pelos efeitos das secas e inundações no Brasil no ano passado, o BCB decidiu por "uma política monetária mais contracionista".

"Essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego", diz a nota do Copom.

O Brasil fechou 2024 com uma inflação de 4,83%, acima da meta oficial que varia de 1,5% a 4,5%.