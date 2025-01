Ativistas ambientais britânicos recorrem de sentenças de prisão

Ativistas da organização ambiental britânica Just Stop Oil recorreram, nesta quarta-feira(29), das sentenças de prisão que receberam em Londres por ações que, segundo seus advogados, foram "no interesse das gerações futuras". O julgamento deve ocorrer até quinta-feira.

Nesta quarta-feira, outros dois ativistas do Just Stop Oil, Rajan Naidu, 74 anos, e Niamh Lynch, 22, declararam-se inocentes de "danificar" os monólitos do monumento de Stonehenge, no sul da Inglaterra, que pulverizaram com tinta laranja em junho. Ambos foram soltos sob fiança e seu julgamento será em 19 de setembro em Winchester.