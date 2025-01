Relógio do Apocalipse se aproxima um segundo da meia-noite, hora do fim do mundo

O Relógio do Apocalipse, símbolo que mede a proximidade da humanidade de um colapso global, foi adiantado em um segundo nesta terça-feira, 28, marcando 89 segundos para a meia-noite. O Boletim dos Cientistas Atômicos , responsável pela atualização anual do indicador, alertou que nunca estivemos tão próximos de um cataclismo planetário.

“O Relógio do Apocalipse está mais perto da catástrofe do que nunca em sua história”, afirmou o ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos, integrante do grupo The Elders, durante uma coletiva em Washington. Ele destacou que o momento exige “unidade e uma liderança audaciosa” para afastar a humanidade da destruição.