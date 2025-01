Paulo Fonseca será o novo técnico do Lyon, diz John Textor à AFP

O português Paulo Fonseca será o próximo treinador do Lyon, substituindo Pierre Sage, demitido na segunda-feira, anunciou o presidente do clube francês, John Textor, em entrevista à AFP nesta terça-feira (28).

Paulo Fonseca, de 51 anos, foi demitido no dia 30 de dezembro pelo Milan, ao qual chegou no início da temporada depois de ter treinado o francês Lille (2022-2024).

Portanto, Fonseca ainda não estará no banco do Lyon na quinta-feira para o jogo da Liga Europa contra o búlgaro Ludogorets, "mas pelo menos estará no estádio", anunciou o presidente do Lyon.

"Este ano jogamos relativamente mal em relação ao nosso potencial", avaliou Textor. "Precisamos de preparação, de perseverança e de mais experiência", destacou o dirigente ao comemorar a iminente chegada de Paulo Fonseca.

Pierre Sage, de 45 anos, havia chegado ao Lyon há pouco mais de um ano.