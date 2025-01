Ofensiva rebelde ameaça cidade congolesa de Goma em meio a temores de escassez

As equipes da AFP em Kivu do Norte

As equipes da AFP em Kivu do Norte Autor

Autor As equipes da AFP em Kivu do Norte

Disparos continuam sendo ouvidos nesta terça-feira (28) em Goma, cidade no leste da República Democrática do Congo (RDC), atolada em combates entre o exército congolês e os rebeldes do M23, aliados de Ruanda.

Na capital Kinshasa, várias embaixadas foram atacadas por manifestantes que denunciam o conflito no leste do país. As embaixadas de Ruanda, França, Bélgica e Estados Unidos foram afetadas e fumaça foi vista saindo da representação francesa, observou um jornalista da AFP.