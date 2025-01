Noite de calculadoras na Champions, com Manchester City e PSG em risco

A versão renovada da Liga dos Campeões chega à sua oitava e última rodada nesta quarta-feira (29), com uma noite que promete emoções fortes: 18 jogos simultâneos (a partir das 17h, no horário de Brasília) e grandes como Manchester City e Paris Saint-Germain correndo risco de eliminação.

Curiosamente, dois símbolos dos "novos ricos" do futebol do século XXI, Manchester City e PSG, chegam em situação delicada na rodada decisiva.

Virtualmente fora da zona de 'playoff' (do 9º ao 24º), o City (25º com 8 pontos), derrotado justamente pelo time parisiense na semana passada, precisa de uma vitória sobre o Brugge (20º com 11 pontos) no Etihad Stadium para avançar ao mata-mata. Em caso de empate ou derrota, o time campeão da Champions em 2023 estará eliminado.

"Claro que podemos nos classificar. Por que não iria acreditar? Acho que vai acontecer, sou otimista", disse o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola, antes do duelo decisivo. O PSG (22º com 10 pontos) também depende de si, mas joga como visitante, contra o Stuttgart (24º com 10 pontos).