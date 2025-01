Mudança climática aumenta chances de incêndios vorazes em Los Angeles

A mudança climática criou o cenário para os incêndios florestais devastadores de Los Angeles, com menos chuvas, vegetação seca e a conjunção de ventos poderosos com condições de seca inflamáveis, de acordo com uma análise de especialistas publicada nesta terça-feira (28).

O estudo conclui que as condições favoráveis a incêndios foram aproximadamente 35% mais prováveis devido ao aquecimento global, causado pelo uso de combustíveis fósseis.