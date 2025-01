Ministro australiano preocupado com a privacidade no uso do 'DeepSeek'

"Há muitas perguntas que devem ser respondidas sobre a qualidade, as preferências dos consumidores e a gestão de dados e privacidade" deste sistema de inteligência artificial (IA), declarou Husic ao canal ABC.

O ministro australiano das Ciências, Ed Husic, expressou preocupações sobre a privacidade com o uso do "chatbot" chinês 'DeepSeek' e pediu aos compatriotas que "tenham muito cuidado" antes de baixar o aplicativo.

O 'DeepSeek' foi elogiado por sua capacidade de competir com os sistemas ocidentais por uma fração do custo e assumiu o primeiro lugar na lista de aplicativos mais baixados, desbancando o até então líder do setor ChatGPT, da empresa americana OpenAI.

O ministro australiano afirmou: "Eu teria muito cuidado com isso. Estas questões precisam ser ponderadas de maneira cuidadosa".

Husic destacou que as empresas chinesas às vezes diferem dos concorrentes ocidentais em termos de privacidade do usuário e gestão de dados.