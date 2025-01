Johan Eliasch, o candidato ecologista à presidência do COI

Johan Eliasch admite que até para ele mesmo é uma surpresa ser candidato a suceder Thomas Bach na presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI), mas em uma entrevista à AFP, ele garante que é a pessoa idônea para encarar os próximos desafios do olimpismo, principalmente os relacionados ao meio ambiente.

Embora só tenha se juntado à família olímpica em julho do ano passado, Eliasch espera que seu currículo sirva para impressionar os membros do COI, que em março devem eleger um novo presidente entre os sete candidatos anunciados.

"Assessorei governos em questões de proteção do meio ambiente e em medidas contra a mudança climática", disse Eliasch à AFP.

- "Momento crucial" do olimpismo -

Sem o carisma de Sebastian Coe e a experiência de Juan Antonio Samaranch, o empresário diz ter as qualidades necessárias para assumir o órgão mais poderoso do esporte mundial.

"Estou muito comprometido com a tecnologia e comandei uma grande empresa", a multinacional austríaca de equipamento esportivo Head, até 2021, quando pediu demissão após ser eleito presidente da FIS, que é "a maior federação de esportes de inverno e organiza 55% dos eventos dos Jogos de Inverno", destaca.

"Se o que estão procurando é alguém com muita experiência e conhecimento, eu sou o cara", diz ele com confiança.

Eliasch considera que a próxima eleição à presidência do COI ocorre "em um momento crucial", já que nos próximos anos o órgão deverá tomar decisões importantes em diferentes âmbitos: "Tecnologia, Inteligência Artificial e como definir a mulher no esporte", após o debate sobre gênero no boxe durante os Jogos de Paris.