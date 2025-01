Com apoio dos EUA, Israel rompe laços com agência para refugiados palestinos

Israel romperá todos os laços com a agência da ONU para os refugiados palestinos, UNRWA, e com qualquer um que atuar em seu nome a partir de 30 de janeiro, anunciou nesta terça-feira (28) o embaixador israelense perante o Conselho de Segurança, em uma decisão que conta com apoio dos Estados Unidos.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu ao governo israelense que reverta a medida: "Lamento essa decisão e peço ao Governo de Israel que a retire", escreveu em uma carta com data de segunda-feira, na qual assinala que Israel não pode "exercer um poder soberano" sobre Jerusalém Oriental.