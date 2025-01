Boeing registra perdas de US$ 11,8 bilhões em 2024

A Boeing, gigante da aviação americana, relatou um prejuízo de US$ 3,9 bilhões no último trimestre, elevando seu prejuízo anual para US$ 11,8 bilhões. A Boeing divulgou, nesta terça-feira (28), grandes perdas no quarto trimestre, após um ano de 2024 difícil, no qual enfrentou uma longa greve trabalhista e problemas de segurança em suas aeronaves comerciais.

