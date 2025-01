Atentados com bombas aumentam na Suécia

Três explosões ocorreram nesta terça-feira na Suécia, que vivencia um aumento nos atentados envolvendo gangues, com uma média de mais de um por dia neste ano.

Duas explosões ocorreram no sul de Estocolmo pela manhã e, horas depois, outra ocorreu do lado de fora de uma mansão na cidade de Helsingborg, no sul do país, sem feridos, disse a polícia.