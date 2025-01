Wall Street tem forte queda por temor com surgimento da IA na China

A empresa apresentou na semana passada um modelo de IA de menor custo. Wall Street reagiu com quedas bruscas: por volta das 11h55 de Brasília, o índice tecnológico Nasdaq operava em baixa de 2,63%, após ter aberto em queda de até 3,28%; enquanto o índice ampliado S&P 500 recuava 1,59% e o Dow Jones, de 0,27%.

A bolsa de Nova York abriu em forte queda nesta segunda-feira (27), com os investidores se questionando sobre o domínio das gigantes da tecnologia na inteligência artificial (IA) diante do surgimento da start-up chinesa Deepseek.

Analistas e inversores acreditavam que a vantagem dos Estados Unidos no setor dos semicondutores e sua capacidade de limitar o acesso da China a esta tecnologia garantiria seu domínio da IA.

"Os investidores estão desconcertados com esta nova reviravolta dos acontecimentos e pelo [temor] de que as empresas americanas especializadas em IA percam influência", resumiu à AFP Sam Stovall, da consultoria financeira CFRA.

A bolsa foi sacudida nesta segunda por informações que apontam que o robô conversacional da start-up chinesa DeepSeek teria um ótimo desempenho, apesar de usar chips com capacidades reduzidas, o que poderia afetar o domínio dos grandes grupos americanos do setor.

Wall Street teme que o "chabot" da DeepSeek possa competir com o da OpenAI, que criou o popular ChatGPT.

Mas a DeepSeek assegurou ter gasto apenas 5,6 milhões de dólares (R$ 33 milhões, na cotação atual) para desenvolver seu modelo, uma quantia irrisória quando comparada com os bilhões de dólares investidos pelas gigantes americanas.

O setor de semicondutores operou em queda esta manhã: a Broadcoam em baixa de 11,73%; a AMD, de 4,44%; a Micron, de 8,83%, e a Marvell Technology, de 13,32%.

Outras gigantes da tecnologia que fizeram imensos investimentos para garantir um lugar no setor da IA, também operavam em queda. Foi o caso da Meta (dona do Facebook e do Instagram), que recuou 2,03% e da Alphabet (Google), que caiu 2,75%.

A Amazon também operou em baixa (-2,34%), assim como a Microsoft (-3,84%).