Presidente chinês expressa seu otimismo em sua mensagem pelo Ano Novo lunar

O dirigente falou em uma reunião de altos quadros do Partido Comunista Chinês (PCC), dias antes das festividades que serão celebradas entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro, para marcar o início do ano da serpente na quarta-feira.

A China está enfrentando a recuperação após a pandemia e está diante de uma crise do setor imobiliário, um enfraquecimento do consumo interno e um alto desemprego entre os jovens.

"Durante o último ano, confrontados com situações complexas e graves, reagimos com compostura, implementando medidas integrais, superamos as dificuldades e nos encorajamos mutuamente para seguir adiante", disse Xi Jinping, em declarações divulgadas pela agência oficial chinesa.

As autoridades "implementaram medidas para estimular a economia e favorecer a recuperação", afirmou o dirigente que qualificou os resultados de "notáveis e encorajadores".

"Demonstramos novamente que com trabalho duro e esforço, nenhuma dificuldade ou obstáculo pode frear o povo chinês em sua busca de uma vida melhor", assegurou o dirigente.