Palestinos reagem à sugestão de Trump de expulsar 1,5 milhão de Gaza

Os palestinos reagiram com indignação neste domingo, 26, ao plano apresentado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para "limpar" a Faixa de Gaza e enviar 1,5 milhões de pessoas para Egito e Jordânia, com o objetivo de acabar permanentemente com a guerra. As declarações do americano foram feitas no momento em que Israel e Hamas se seguram em uma frágil trégua que entrou em sua segunda semana.

"Gostaria de me envolver com alguns países árabes e construir moradias em um local diferente, onde talvez eles possam viver em paz", disse Trump a bordo do Air Force One, avião presidencial. "Estamos falando de provavelmente 1,5 milhão de pessoas. Nós simplesmente limpamos tudo e dizemos: 'Acabou'."