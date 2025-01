Orquestra paraguaia transforma lixo de aterro sanitário em música

Há dois anos, ele não sabia nada sobre música e na noite de domingo (26) estava prestes a se apresentar com a orquestra paraguaia da qual faz parte, que utiliza instrumentos criados a partir de resíduos descartados, neste edifício do século XIX, usado pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido para eventos importantes, e apenas cerca de 300 metros do Palácio de Buckingham.

Lucas Cantero, um jovem paraguaio de apenas 16 anos, passeia incrédulo pelos corredores do luxuoso palácio Lancaster House, em Londres, com seu tambor, feito de materiais reciclados de um aterro sanitário em Assunção.

- 50 países -

Com um repertório que vai de Mozart e The Beatles a Frank Sinatra e Coldplay, Chávez e os músicos, do projeto nascido em 2007, já tocaram em 50 países.

O diretor da orquestra, técnico ambiental e músico, foi trabalhar no aterro há 18 anos para processar o lixo para reciclagem e começou a ensinar as crianças da comunidade no local. A ideia era atrair crianças em situações difíceis no bairro perigoso.