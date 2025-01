O difícil retorno dos refugiados sírios que procuram familiares mortos ou desaparecidos

"É possível ver o cansaço nos rostos das pessoas" em todos os lugares, disse Mustafa, que dirige a comunicação do grupo de direitos humanos Syria Campaign. Ela foi convidada a declarar sobre pessoas desaparecidas na Síria perante a ONU em 2021.

"Sonho com um túmulo, com um lugar onde eu possa ir de manhã para falar com meu pai", disse. "Os túmulos se tornaram nosso maior sonho".

"A alegria que senti se transformou em dor quando cheguei em casa sem poder ver meu primo", disse Sammawi. Seu tio também foi preso e executado depois de visitar o filho no hospital. "Quando voltei, me dei conta pela primeira vez que eles já não estavam entre nós", disse.

"Exigimos que justiça seja feita para aliviar nosso sofrimento".

A queda de Assad permitiu que muitos retornassem do exílio, mas outros ainda têm dúvidas.

Fadwa Mahmoud, 70 anos, disse à AFP que não tem notícias do marido e do filho, ambos opositores de Assad detidos no aeroporto de Damasco em 2012.

Ela fugiu para a Alemanha no ano seguinte e é cofundadora do grupo de direitos humanos 'Families for Freedom'. Não tem planos de retornar à Síria no momento.

"Ninguém sabe realmente o que vai acontecer, então prefiro manter a cautela", disse.

Mahmoud está decepcionada com as novas autoridades sírias, que prometeram justiça às vítimas das atrocidades de Assad, mas "não levam os casos a sério".

Ela diz que o novo governante, Ahmed al-Sharaa, "ainda não fez nada pelos sírios desaparecidos", embora tenha se encontrado com a mãe de Austin Tice por duas horas em Damasco. Tice é uma jornalista americana que desapareceu na Síria em 2012.

Sharaa "não respondeu" aos pedidos de reunião feitos por parentes de sírios desaparecidos, segundo Mahmoud.

"A revolução não teria sido bem-sucedida sem os sacrifícios dos nossos prisioneiros", disse.

jos/aya/it/mas/zm/jc/aa