Milhares de palestinos começam a retornar ao norte de Gaza após acordo entre Israel e Hamas

Autor Youssef HASSOUNA com Adel ZAANOUN no Cairo e Jay DESHMUKH em Jerusalém

Dezenas de milhares de palestinos deslocados pela guerra começaram a retornar, nesta segunda-feira (27), para suas casas no norte de Gaza depois que Israel e o Hamas acordaram a liberação de outros seis reféns no marco da trégua.

As imagens desta segunda-feira da AFP mostram diversos habitantes de Gaza, homens, mulheres e crianças, caminhando, carregados de malas ou empurrando carroças, pela estrada costeira para o norte do território palestino.

Também se formaram longas filas de veículos em Nuseirat, em virtude da previsão da abertura da passagem para os automóveis, o que deve acelerar ainda mais esse enorme movimento de retorno.

"Após intensas e determinadas negociações (...), Israel recebeu do Hamas uma lista com a situação de todos os reféns" vivos ou mortos que podem ser liberados na primeira fase do acordo, indicou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um comunicado.

O movimento islamista palestino também se comprometeu a libertar três reféns na sexta-feira, incluindo Arbel Yehud, uma civil, que segundo Israel deveria ter sido libertada na última troca, e outros três no sábado.