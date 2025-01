Lula fala com Putin e diz que quer comparecer ao Dia da Vitória sobre a Alemanha nazista

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou ao presidente russo, Vladimir Putin, que quer comparecer à comemoração do Dia da Vitória, em 9 de maio. Trata-se da data em que os russos celebram o triunfo sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A capitulação do regime de Adolf Hitler marcou o fim do conflito na Europa - mas a guerra continuou no Oceano Pacífico até os Estados Unidos derrotarem o Japão.

A intenção de Lula comparecer à cerimônia, que comemorará 80 anos da vitória sobre o nazismo, foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto em nota sobre conversa do brasileiro com Putin, por telefone.