Exposição sobre Anne Frank apresenta o Holocausto às novas gerações

Quando se completam 80 anos do fim do Holocausto, Nova York inaugura, a partir desta segunda-feira (27), uma reprodução do esconderijo onde Anne Frank e a família tentaram escapar dos nazistas, uma iniciativa que busca manter viva a memória, especialmente entre as novas gerações.

A recriação do pequeno esconderijo compartilhado pela jovem estudante judia e outras sete pessoas, no Centro de História Judaica em Manhattan, é a primeira réplica exibida fora de Amsterdã. A instalação pode ser visitada gratuitamente por milhares de estudantes.