EUA, Austrália, Índia e Japão se reúnem para traçar estratégia americana no Indo-Pacífico

O Quad - grupo diplomático que reúne Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão - está pronto para desempenhar um papel importante na estratégia americana na região do Indo-Pacífico, à medida que o governo Donald Trump se estabelece no cargo, informou Câmara de Comércio dos EUA nesta segunda-feira, 27.

Em suas primeiras reuniões importantes após sua confirmação unânime pelo Senado, o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. se reuniu com os ministros das Relações Exteriores da Austrália, Índia e Japão em 21 de janeiro para reafirmar o compromisso dos EUA com o Quad e seus valores fundamentais. As autoridades sinalizaram um compromisso de trabalhar como parceiros próximos, inclusive para tratar das preocupações com a China, disse a Câmara.