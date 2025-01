Conselho Europeu estende restrições econômicas da UE contra a Rússia até julho

O Conselho Europeu anunciou que estenderá sanções impostas pela União Europeia (UE) contra a Rússia por mais seis meses, até 31 de julho de 2025. Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 27, a decisão do bloco reflete a continuidade da "agressão militar ilegal e injustificada" da Rússia contra a Ucrânia.

As restrições estendidas incluem os setores de comércio, finanças, energia, tecnologia, indústria, transporte e bens de luxo. Além disso, as sanções também abrangem medidas específicas para áreas importantes da economia russa - como a proibição de importações do petróleo bruto marítimo e de certos produtos petrolíferos da Rússia para a UE - e para combater a evasão das sanções.