Comoção na França pelo esfaqueamento mortal de um adolescente

A vítima saía de um treinamento de futebol na tarde de sexta-feira no sul de Paris, quando os outros dois menores lhe exigiram o telefone, explicou o MP à AFP.

Ao se negar, um deles o esfaqueou no ombro e o menino morreu no hospital.

Os dois já haviam comparecido à Justiça no mês de outubro, acusados de roubo com violência em outro caso.

Embora Nuñez tenha assegurado que cada vez menos casos judiciais com jovens, as autoridades "constatam um aumento da violência entre os menores" que é "insuportável".

No sábado, o ministro do Interior, Bruno Retailleau, chamou os suspeitos do esfaqueamento mortal de “bárbaros” e convocou o site de rede social X para “reconstruir uma França onde os pais não precisem mais ter medo de ver seus filhos mortos”.

