Após três meses, Genoa planeja dispensar Balotelli

O Genoa está procurando "uma boa solução" para o atacante Mario Balotelli, contratado no final de outubro e que jogou apenas 56 minutos desde que retornou à Itália, disse o diretor esportivo do clube nesta segunda-feira (27).

A chegada de "Super Mario", que aos 34 anos assinou com o Genoa até o final da atual temporada, foi um pedido do técnico Albertino Gilardino, demitido em meados de novembro.

Seu sucessor, o francês Patrick Vieira, que jogou com Balotelli no Manchester City e depois o treinou no Nice, não o utiliza há pouco mais de um mês.

Sem clube desde junho do ano passado, quando deixou o Adana Demirspor, da Turquia, Balotelli chegou ao Genoa para suprir as ausências do português Vitinha e do brasileiro Júnior Messias por lesão, mas o artilheiro da Euro 2012 não conseguiu se firmar na equipe.