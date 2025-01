1945, ano que marca o fim da Segunda Guerra Mundial

Seis anos após seu início, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, com a rendição da Alemanha nazista em maio e seus líderes sendo julgados por crimes de guerra em novembro.

Dez dias antes, os nazistas haviam iniciado a evacuação do campo, enviando 60.000 prisioneiros para outros campos no oeste nas chamadas "Marchas da Morte".

O vasto complexo se torna um símbolo do Holocausto, o genocídio dos judeus europeus, também conhecido como Shoah.

Soldados soviéticos entram em 27 de janeiro no campo de Auschwitz-Birkenau, perto de Cracóvia, onde os nazistas haviam exterminado 1,1 milhão de pessoas, sendo um milhão de judeus, desde 1940. Cerca de 7.000 homens e mulheres ainda estão vivas.

Com a perspectiva da derrota da Alemanha, os líderes das três grandes potências aliadas – Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos - se reúnem no balneário de Yalta, na Crimeia, em 4 de fevereiro, para decidir o futuro da Europa pós-guerra.

O primeiro campo nazista a ser libertado foi Majdanek, perto de Lublin, no leste da Polônia, em 24 de julho de 1944. O último foi Theresienstadt, perto de Praga, em 8 de maio de 1945.

A União Soviética também obtém reconhecimento da Linha Curzon e assume o controle de 40% do território polonês.

- 13 a 15 de fevereiro: Dresden bombardeada -

Durante três dias em fevereiro, aviões britânicos e americanos lançam várias toneladas de bombas sobre a cidade alemã de Dresden, no leste do país, provocando um incêndio que destrói grande parte do centro.

Até 25.000 pessoas morreram nos ataques, de acordo com pesquisas recentes, em um ataque que, segundo críticos, era desnecessário, pois a Alemanha nazista já estava efetivamente derrotada.