Tottenham perde em casa para Leicester (2-1) e segue em queda livre na Premier League

O Tottenham ainda não encontrou uma saída para sua crise e neste domingo, pela 23ª rodada, sofreu uma nova derrota, desta vez em casa diante do Leicester (2-1) que vinha de sete derrotas consecutivas na Premier League.

Os 'Spurs' acharam que haviam encaminhado um triunfo muito necessário quando o brasileiro Richarlison colocou os londrinos na frente aos 33 minutos. Mas tudo mudou no início do segundo tempo, quando os 'Foxes' viraram com gols do incansável Jamie Vardy (46') e de Bilal El Kahnnouss (50').