Papa pede que 'horror' do Holocausto não seja esquecido ou negado

O "horror" do Holocausto não pode ser "esquecido nem negado" e o mundo deve lutar para enfraquecer o "flagelo" do antissemitismo, declarou o papa Francisco neste domingo (26), na véspera do 80º aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau.

"Amanhã [segunda-feira] marca o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, 80 anos após a libertação do campo de Auschwitz. O horror do extermínio de milhões de judeus e de outras religiões que ocorreu naqueles anos não pode ser esquecido nem negado", disse Francisco após a oração dominical.