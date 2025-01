Nobel da Paz diz que protestos resultaram em 'mudanças profundas' no Irã

As manifestações contra as autoridades religiosas no Irã, que eclodiram após a morte de Mahsa Amini em setembro de 2022, resultaram em "mudanças profundas", declarou neste domingo (26) a ativista iraniana e laureada com o Nobel da Paz, Narges Mohammadi.

"Após esses protestos e o movimento 'Mulher, Vida, Liberdade', estamos observando mudanças muito profundas na sociedade", disse Mohammadi, de 52 anos, em uma entrevista concedida à televisão pública espanhola, a partir de um local não identificado no Irã.