Navio cargueiro é liberado do gelo após ficar preso por dias em lago congelado

Um cargueiro seguiu viagem para o Canadá no domingo, 26, após ser liberado do gelo que o prendeu no congelado Lago Erie por dias, informou a Guarda Costeira dos EUA. O Manitoulin, uma embarcação canadense de 202 metros com 17 pessoas a bordo, ficou preso no gelo no Lago Erie na quarta-feira, depois de descarregar uma carga de trigo em Buffalo, Nova York, enquanto retornava para o Canadá, segundo a Guarda Costeira. A embarcação foi liberada no sábado, 25.

O navio não sofreu danos, e sua tripulação está segura, informaram as autoridades. Cargueiros nos Grandes Lagos frequentemente encontram gelo superficial no inverno, mas às vezes enfrentam gelo que é duro ou espesso demais para romper.