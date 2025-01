Jannik Sinner, dominador do tênis mundial e ameaçado por um caso de doping

A imagem pública de Jannik Sinner, um jovem reservado e tímido, contrasta com a maturidade e força mental mostradas com apenas 23 anos de idade para gerir um caso de doping e manter o domínio no tênis mundial, com um novo título no Aberto da Austrália. Seu status de maior estrela do esporte italiano e novo dominador do circuito ATP só aumentou durante a quinzena australiana.

Até agora, no século 21, apenas três tenistas haviam conseguido manter a coroa na Austrália: Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Sinner conseguiu repetir a façanha, e além disso, apesar de ter sido perseguido durante alguns meses por uma polêmica sobre dois exames antidoping positivos em março do ano passado e com a ameaça representada pela Agência Mundial Antidoping (Wada) ter anunciado um recuros pela sua absolvição, que poderia terminar com uma sanção de dois anos de suspensão. - Ameaça de suspensão -

A audiência no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) está marcada para abril. Sinner garante que a contaminação foi acidental, tese validada pelas autoridades do tênis. "Houve muita pressão sobre ele nos últimos nove meses", admitiu recentemente o seu treinador, Darren Cahill. "Ele lidou com isso tão bem quanto qualquer pessoa que sofreu essa pressão. Um jovem incrível que conseguiu deixar isso de lado", acrescentou. "Ele está com a consciência tranquila sobre o que está acontecendo. Essa é a principal razão pela qual ele pode entrar em campo com a cabeça erguida e jogar com confiança".

Nascido na cidade de San Candido, no norte da Itália, bem perto da fronteira com a Áustria, Sinner não parecia inclinado a fazer carreira no tênis, já que quando era bem jovem foi campeão de esqui e só segurava a raquete para se manter em forma quando não competia. Ele também jogou futebol, sendo atacante de um time local. Mas aos 13 anos decidiu que o seu futuro seria o tênis e para isso deixou a família e viajou 600 quilômetros até Bordighera, na costa do Mediterrâneo, muito perto de Mônaco, onde iniciou a sua ascensão até a elite do tênis.

- Amadurecimento - Passo a passo, ele foi subindo posições e se projetou como uma figura emergente no circuito, até confirmar essas expectativas no ano passado ao vencer seu primeiro Grand Slam em Melbourne. Ele nunca olhou para trás, e conquistou oito títulos em 2024, incluindo o US Open e o ATP Finals, surpreendendo pela extrema calma na quadra.