Hamas denuncia proposta de Trump de 'limpar' a Faixa de Gaza

Autor Youssef HASSOUNA com Adel ZAANOUN no Cairo e Jay DESHMUKH em Jerusalém

Trump comparou a Faixa de Gaza devastada pela guerra e imersa em uma severa crise humanitária a um "local de demolição", e afirmou ter conversado com o rei Abdullah II da Jordânia e que esperava falar com o presidente egípcio Abdel Fatah al Sissi neste domingo.

Mas, de acordo com Bassem Naim, membro do gabinete político do Hamas, os palestinos "frustrarão" a proposta americana.

"Gostaria que o Egito levasse as pessoas e gostaria que a Jordânia levasse as pessoas", sugerindo que a medida poderia ser "temporária ou de longo prazo".

Trump pressionou as partes em conflito para concluir o acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no último domingo, com uma primeira troca de três reféns israelenses por 90 prisioneiros palestinos.

- Trégua em três fases -

O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro deixou 1.210 mortos do lado israelense, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Um total de 251 pessoas foram sequestradas naquele dia. Destas, 87 seguem mantidas como reféns, das quais 34 foram mortas, de acordo com o Exército.

A ofensiva de represália de Israel na Faixa de Gaza deixou pelo menos 47.283 mortos, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.

A primeira fase do acordo de cessar-fogo deve durar seis semanas e permitirá a libertação de um total de 33 reféns contra cerca de 1.900 prisioneiros palestinos.

Nesta etapa inicial, planeja-se negociar as modalidades da segunda fase, que deve permitir a libertação dos últimos reféns, antes da última, que prevê iniciar o processo de reconstrução de Gaza e o retorno dos corpos dos reféns que morreram em cativeiro.

No sábado, um desentendimento de última hora não permitiu que centenas de milhares de residentes começassem a retornar ao norte de Gaza, conforme planejado.

Israel justificou sua recusa em deixá-los passar acusando o Hamas de duas violações do acordo: a não libertação da civil Arbel Yehud, e o fato de o grupo islamista não ter entregue uma lista da situação dos reféns, vivos ou mortos.

O Hamas afirma que Yehud está viva e que isso é um "pretexto" de Israel para o não cumprimento do acordo. "O Hamas considera Israel responsável pelo atraso na implementação do acordo", disse o grupo em um comunicado.

Neste domingo, a agência da Defesa Civil de Gaza denunciou tal atraso.

"Dezenas de milhares de pessoas deslocadas estão esperando perto do Corredor de Netzarim para retornar ao norte da Faixa de Gaza", disse à AFP o porta-voz da agência, Mahmud Basal.

De acordo com Ismail al Thawabtah, diretor-geral do gabinete de imprensa do governo do Hamas em Gaza, há "entre 615.000 e 650.000" pessoas esperando na passagem.

