Família real britânica, um trunfo na ofensiva trabalhista para conquistar Trump

O governo trabalhista do Reino Unido está tentando melhorar suas relações com Donald Trump, apesar das diferenças. E a família real britânica parece ser um ativo importante nesta ofensiva diplomática com o presidente dos Estados Unidos. Questões como a guerra entre Rússia e Ucrânia, a questão climática e a China podem tornar turbulenta a relação "especial" entre Reino Unido e Estados Unidos, aliados históricos, nos próximos quatro anos.

Especialmente porque o primeiro-ministro Keir Starmer e seu governo têm sofrido há meses repetidos ataques de Elon Musk, que é próximo de Trump.

O Executivo britânico também está tentando garantir que sejam esquecidos os comentários negativos feitos anteriormente por líderes trabalhistas sobre o presidente americano. Na segunda-feira, o rei Charles III enviou uma mensagem pessoal para parabenizar Trump por seu retorno à Casa Branca. O presidente americano não esconde o fato de que é um grande admirador da família real britânica. Em dezembro, ele elogiou o príncipe William, herdeiro do trono, que viajou a Paris para a reabertura da Catedral de Notre-Dame.

"Ele é bom!", comentou Trump quando se encontrou com William na capital francesa. "Ele está fazendo um trabalho fantástico", continuou, provocando risos de seu interlocutor. - Embaixador em Washington - De acordo com o The Times, diálogos estão em andamento para uma viagem da família real aos EUA, "provavelmente em 2026", que coincidiria com o aniversário de 250 anos da declaração de independência do país.

"É claro que a família real é um bom trunfo. Pode funcionar, pode suavizar" Trump, disse Steven Fielding, professor de Ciências Políticas da Universidade de Nottingham. A rainha Elizabeth II recebeu Trump e sua esposa Melania em 2019, durante o mandato anterior do republicano. O presidente americano também tem um carinho especial pela Escócia, onde nasceu sua mãe, Mary Anne MacLeod.

Um dos filhos do presidente, Eric Trump, disse que seu pai planeja viajar para o país este ano, para a inauguração de um novo campo de golfe no clube que ele possui perto de Aberdeen. Uma figura central nas relações do Reino Unido com o governo Trump será Peter Mandelson, uma figura histórica do Partido Trabalhista, que Keir Starmer nomeou como embaixador em Washington. Experiente e influente, ele foi três vezes ministro e ex-comissário europeu de Comércio, sendo um dos arquitetos do "Novo Trabalhismo" de Tony Blair, de quem foi diretor de campanha na eleição de 1997.