Brasil vence Bolívia (2-1) no Sul-Americano Sub-20 após sofrer goleada para Argentina

Gabriel Moscardo, aos 14 minutos, de cabeça após um escanteio cobrado por Pedrinho, e Breno Bidon, aos 28, em chute de meia distância, marcaram os gols da seleção comandada por Ramon Menezes no estádio Misael Delgado em Valência, na Venezuela, pela segunda rodada do Grupo B.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mark Rodríguez marcou no início do segundo tempo (47') para os bolivianos que chegaram a pressionar os brasileiros em busca do empate.