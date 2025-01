Athletic Bilbao fica no 0 a 0 em casa com Leganés e pode perder 3ª posição no Espanhol

A entrada de Ohian Sancet no segundo tempo tampouco mudou o tom. Sancet voltava de uma lesão no tornozelo direito sofrida no dia 21 de dezembro contra o Osasuna.

Mas as duas oportunidades mais claras da partida foram, no entanto, uma cabeçada na trave de Miguel de la Fuente (51'), e um chute no travessão de Munir (86') para a equipe da periferia de Madrid.

A boa notícia para o Athletic é que as equipes que o perseguem na tabela também fracassaram na tentativa de somar três pontos nesta rodada. Ao empate do Villarreal (5º) no Metropolitano no sábado diante do Atlético de Madrid (1-1), e à derrota do Mallorca (6º) em casa contra o Betis (1-0) se juntaram as derrotas deste domingo do Girona (8º) em Vallecas (1-0) contra o Rayo (7º), e da Real Sociedad (9º) em San Sebastián diante do Getafe (3-0).

O Leganés está na 16ª colocação, com três pontos acima da zona de rebaixamento.

--- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação: