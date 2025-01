Napoli vence Juventus (2-1) de virada e se consolida na liderança do Italiano

Tarde de festa no estádio Diego Maradona: o Napoli, líder da Serie A, deu uma grande alegria aos seus 'tifosi' ao vencer a Juventus (5ª) por 2 a 1 de virada, neste sábado (25) pela 22ª rodada, em que conseguiu emendar a sétima vitória seguida além de infligir a primeira derrota ao time de Turim no campeonato.

A Juventus saiu na frente neste sábado no confronto de maior destaque do fim de semana na Itália e o fez com seu novo reforço, o francês Randal Kolo Muani, que estreou balançando a rede na Serie A apenas três dias após a oficialização de seu empréstimo ao clube vindo do PSG.

Kolo Muani, que não jogava desde 6 de dezembro, marcou aos 43 minutos com um chute de primeira que surpreendeu o goleiro Alex Meret, até então com ótima atuação, principalmente após uma grande defesa numa tentativa de Kenan Yildiz logo aos 5 minutos.

No intervalo, Antonio Conte precisou dar as instruções adequadas e a sua equipe voltou a campo completamente transfigurada, submetendo a 'Juve' a uma pressão sufocante.