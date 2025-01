Liverpool e Arsenal vencem e seguem firme na corrida pelo título; Nottingham Forest é goleado

Com uma vitória mais difícil (1-0) na visita ao Wolverhampton, o Arsenal (2º) permanece 6 pontos atrás do líder, enquanto o terceiro na tabela, o Forest (3º) deu uma freada brusca ao ser goleado fora de casa (5-0) pelo Bournemouth.

O húngaro Dominik Szoboszlai (aos 11 minutos) e o egípcio Mohamed Salah (35') encaminharam a vitória. O gol de Salah veio após uma assistência do holandês Cody Gakpo, que depois garantiu o triunfo marcando duas vezes (44' e 66'), antes do gol de honra do Ipswich, de Jacob Greaves (90').

Com o dever de casa feito no campeonato nacional, Liverpool e Arsenal vão disputar a última rodada da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

Os 'Reds' são líderes e já estão classificados para as oitavas de final, enquanto o Arsenal, terceiro colocado nessa competição, vê seu objetivo muito próximo e visitará o já eliminado Girona.

A grande sensação Nottingham Forest, que não perdia desde o início de dezembro, sofreu o golpe mais doloroso do dia, com um inesperado 5 a 0 no estádio do Bournemouth (6º) em que o burquinense Dango Ouattara brilhou com um hat-trick.