Israel condiciona retorno de deslocados ao norte de Gaza à libertação de refém civil

Israel condicionou, neste sábado (25), o retorno dos palestinos deslocados ao norte da Faixa de Gaza à libertação de uma refém civil, Arbel Yehud. Dois dirigentes do Hamas disseram à AFP que ela está "bem de saúde" e será libertada na próxima troca por prisioneiros palestinos. "Conforme o acordo de cessar-fogo (com o Hamas, negociado por Catar com a ajuda dos EUA e Egito), Israel não permitirá a passagem de deslocados para o norte da Faixa de Gaza até a libertação de Arbel Yehud, uma civil que se supunha que seria libertada hoje", indicou um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O Hamas não cumpriu sua obrigação de libertar primeiro as mulheres civis reféns", acusou o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, após confirmar a libertação de quatro soldados israelenses, todas mulheres, na manhã deste sábado, no âmbito da segunda troca por prisioneiros prevista pelo acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 19 de janeiro.