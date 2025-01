Hamas exibe reféns israelenses em cerimônia antes de sua libertação

Segurando sacolas de presente com o logotipo do Hamas e vestindo uniformes militares, as quatro reféns israelenses - entregues pelo Hamas neste sábado (25) à Cruz Vermelha - acenaram e fizeram sinal de positivo enquanto o grupo as exibia em um palco diante de dezenas de militantes e de uma enorme multidão.

Centenas de moradores de Gaza, reunidos para assistir à cena, responderam com aplausos, assobios e gritos antes que as militares fossem escoltadas e entregues à Cruz Vermelha, de acordo com um repórter da AFP.