Governo condena 'desrespeito aos direitos fundamentais' de brasileiros deportados dos EUA

A Polícia Federal (PF) informou que um voo procedente dos Estados Unidos aterrissou na noite de ontem em Manaus com 88 brasileiros a bordo. O governo do Amazonas contabilizou mais tarde 79 pessoas deportadas.

Este é o primeiro episódio de tensão entre os governos do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de Luiz Inácio Lula da Silva, que manifestou seu desejo de preservar a "relação histórica" entre Washington e Brasília no dia da posse de Trump, em 20 de janeiro.

Uma fonte do governo brasileiro explicou ontem à AFP que a deportação "não tem uma relação direta" com a operação contra imigrantes ilegais iniciada nos Estados Unidos após a posse de Trump.

As autoridades forneceram colchões, atendimento médico e água para os passageiros, que precisaram permanecer a noite toda em uma sala do aeroporto.

Nesta sexta-feira, 265 pessoas foram deportadas dos Estados Unidos para a Guatemala, embora as autoridades de ambos os países não tenham esclarecido se estas faziam parte do grupo dos 538 presos.

Trump atacou durante sua campanha os imigrantes ilegais, descrevendo-os como "selvagens", "animais" e "criminosos". O republicano prometeu a maior campanha de deportações da história dos Estados Unidos, onde vivem cerca de 11 milhões de pessoas em situação irregular.

Uma fonte do governo brasileiro disse que os deportados que chegaram hoje a Manaus viajaram "com seus documentos pessoais", o que mostra que estavam "de acordo" com o retorno ao país. Eles poderão "permanecer em liberdade" no Brasil, após terem sido detidos nos Estados Unidos com "decisão final de deportação sem possibilidade de recurso", detalhou a fonte.